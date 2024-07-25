В российском городе бездомный мигрант пытался поцеловать девочку и поплатился

В Екатеринбурге бездомный мигрант пытался поцеловать девочку и попал в полицию

В Екатеринбурге бездомный мигрант попытался поцеловать девочку на глазах у прохожих и поплатился. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным издания, уроженец Таджикистана подошел к несовершеннолетней горожанке и полез к ней с непристойностями. Очевидцам удалось защитить юную россиянку от нападок иностранца. После инцидента гражданин без определенного места жительства попал в полицию.

В участке мигрант все отрицал, родители девочки, к которой он якобы приставал, не стали заявлять в органы правопорядка. Тем не менее в отношении таджика возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе свердловского СКР комментировать произошедшее отказались.

Ранее сообщалось, что в московском районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом по ноге и в живот из-за того, что она прекратила с ним общение.