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19:16, 25 июля 2024Россия

В российском городе дети стащили ключи, совершили побег из детсада и попали на видео

В Улан-Удэ дети совершили побег из детского сада

В Улан-Удэ дети стащили ключи и совершили побег из детского сада. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал местный телеканал «Тивиком».

На кадрах видно, как трое детей крадутся, оглядываются, а затем бегом покидают территорию дошкольного учреждения. Как рассказала мать одного из воспитанников, в тот день в детском саду работала воспитательница на замену, она дважды уводила воспитанников от калитки и отругала их.

С ее слов, ключ от калитки находился на видном месте. «Дети нашли ключ в детском саду, проработали план, как сбежать и поиграть на площадке, чтобы их никто не ругал. Погуляли, проголодались и решили пойти к маме в кафе — покушать. Ко мне пришли на работу», — рассказала она 360.ru.

Как описала собеседница издания, чтобы добраться до места ее работы, беглецам пришлось перейти пять дорог, из которых только на одном перекрестке установлен регулируемый светофор. Общий путь составил почти два километра.

По данным издания «Аригус», позже одного peбeнкa вернул в детсад пpoxoжий, еще двоих привела мaть одного из них, к которой они пришли на работу.

Ранее в Башкирии 15-летняя воспитанница детдома оказалась с травмами в больнице после попытки побега. Сообщалось, что девушка сначала заявила, что в детдоме ее якобы избили, но потом призналась, что ей не нравится там жить, поэтому она решила сбежать.

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      Елена Торубарова
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