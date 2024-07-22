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14:24, 22 июля 2024Россия

Россиянка оказалась с травмами в больнице после попытки побега из приюта

В Башкирии воспитанница детдома оказалась в больнице после попытки побега

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Башкирии 15-летняя воспитанница детдома оказалась с травмами в больнице после попытки побега из приюта, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. У девушки диагностировали ушиб головного мозга, травму позвоночника и грудной клетки, а также множественные синяки.

По данным канала, девушка сначала заявила, что ее якобы избили в приюте, но позднее призналась, что ей не нравится там жить, поэтому она решила сбежать. Она попыталась спуститься с третьего этажа здания по одеялу, но сорвалась.

В Минздраве Башкирии предварительно подтвердили, что воспитанницу детского дома никто не избивал. По данным министерства, состояние пострадавшей остается стабильно тяжелым.

Ранее в Омской области 16-летняя воспитанница детдома избила ровесницу и заставила мыть сантехнику из-за того, что та опоздала на ужин. Процесс снимали на видео. После этого инцидента во всех детских домах региона начались проверки.

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      Елена Торубарова
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