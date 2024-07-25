В российском городе ушедшие под воду улицы попали на видео

На Чукотке более 50 человек эвакуировали из-за затоплений

На Чукотке более 50 человек эвакуировали из Билибина из-за затоплений. Ушедшие под воду улицы российского города попали на видео, ролик публикует Telegram-канал Mash.

По данным канала, в городе затопило дороги, мосты, десятки жилых домов и аэропорт. На кадрах видно, как вода быстрым течением заполняет улицы, потоком потопило большегрузный автомобиль.

ТАСС сообщает о подтоплении пяти домов и эвакуации 52 жителей. «В пунктах временного размещения остаются три человека, из них двое детей», — говорится в сообщении агентства. Mash уточняет, что эвакуируемых из зоны подтопления людей до самолетов довозят на вездеходах «Урал».

По предварительным данным, подтопления произошли из-за обильных осадков и повышения уровня воды в реке Каральвеем.

Ранее в Приморье прошел паводок. Количество подтопленных приусадебных участков составило почти одну тысячу.