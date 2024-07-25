В СК рассказали о судьбе вышедших на свободу после СВО киллеров

Яшков: у СК поставлены на контроль вышедшие после СВО осужденные киллеры

Осужденные за насильственные преступления, вышедшие на свободу после участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине, поставлены на контроль у следователей. О дальнейшей судьбе киллеров рассказал «Фонтанке» начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

Он отметил, что в Петербурге зафиксированы случаи совершения такими людьми повторных преступлений, но их немного. «Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — заявил следователь, добавив, что речь идет о тех, кто ранее сотрудничал со следствием.

За освобожденными, которые могут потенциально представлять опасность, сотрудники СК следят, добавил Яшков. Один из бывших осужденных вернулся с СВО и работает в Петербурге таксистом. «Честно говоря, страшно за клиентов. Я всем оперативникам разослал его фотографии. Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — отметил он.

По словам начальника управления петербургского ГСУ СК, таких примеров, как с таксистом, в городе теперь хватает, лично он познакомился с двумя. «Я в них уверен, что они не удержатся», — утверждает Яшков.

Ранее сообщалось, что укравший более 350 миллионов рублей чиновник — экс-руководитель управления капстроительства Прикамья Дмитрий Левинский — ушел на СВО.