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00:32, 25 июля 2024Мир

В Словакии пожаловались на шантаж Украины

Глава МВД Словакии назвал шантажом запрет Украины на транзит нефти из РФ

Власти Украины пошли по пути шантажа Словакии и Венгрии, запретив часть транзита нефти из России через украинскую территорию. Об этом в своем видеообращении заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, его слова передает РИА Новости.

«Она [Украина] сделала этот шаг несмотря на то, что мы одни из первых оказали значительную гуманитарную помощь после начала военного конфликта», — сказал министр.

22 июля Словакия и Венгрия подали обращение в Еврокомиссию в связи с тем, что Украина остановила транзит российской нефти через свою территорию.

Ранее словацкий президент Петер Пеллегрини пригрозил Киеву ответными мерами на фоне ситуации с транзитом нефти из РФ. По его словам, подобное решение Украины является неприятным вмешательством в добрососедские отношения двух государств.

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      Артём Верейкин
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