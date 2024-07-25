В США рассказали о ярости Обамы из-за Харрис

NYP: Обама не поддержал Камалу Харрис, потому что считает ее некомпетентной

Бывший американский лидер Барак Обама пришел в ярость из-за выдвижения вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источник в семьей действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

По словам собеседника издания, Обама считает Харрис некомпетентной и сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом. Отмечается, что по этой причине экс-президент не поддержал кандидатуру Харрис.

Источник рассказал, что решение Байдена поддержать Харрис сразу после его выхода из предвыборной гонки оказалось неожиданным для Обамы, который рассчитывал, что кандидатом от демократов станет сенатор от штата Аризона Марк Келли.

Обама не поддержал напрямую выбор кандидатуры Харрис вместо Байдена. Политик призвал демократов к «более конкурентному процессу выдвижения кандидатов». Он заявил, что в ближайшие дни Демпартия «будет плавать в неизведанных водах».