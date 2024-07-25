Доля просроченных кредитных карт в США выросла до рекордного уровня с 2012 года

В США рекордно выросла доля кредитных карт с просрочкой. Об этом со ссылкой на данные Федерального резервного банка Филадельфии пишет Bloomberg.

Этот показатель стал максимальным с 2012 года. В первом квартале 2024 года на 60 дней были просрочены платежи по 2,6 процента карт. Минимальный уровень в 1,1 процента был зафиксирован в 2021 году, когда американские потребители на фоне пандемии получали финансовую поддержку от государства.

Доля просрочек по кредитным картам на срок 30 и 90 дней в первые три месяца года также достигла рекордных значений за последние 12 лет. Отмечается, что данные Федерального резервного банка Филадельфии получены в результате анализа информации от крупнейших кредитных организаций США.

Ранее американский экономист Э. Дж. Энтони обратил внимание на то, что выплаты процентов по государственному долгу США в 2024 году составят 76 процентов от всех собранных страной подоходных налогов. «Знает ли об этом Конгресс? Их вообще это волнует?» — написал он. Энтони напомнил, что расходы на обслуживание федерального долга выросли за год на 33 процента и «ситуация становится все хуже».