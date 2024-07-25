В США заявили о риске войны с Россией из-за американского контингента на Украине

Экс-советник Пентагона: существует риск войны с РФ из-за армии США на Украине

Существует риск прямого военного столкновения США и России из-за присутствия контингента армии США на Украине. Об этом в интервью на YouTube-канале Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У нас проблемы в Черном и Балтийском морях, кроме того, у нас сейчас большое количество военного и гражданского персонала на Западной Украине. Это очень серьезная и потенциально опасная ситуация», — признал отставной военный.

По словам Макгрегора, ни Москва, ни Вашингтон не хотят прямого столкновения, однако «существует риск того, что какая-то из сторон совершит ошибку».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что командование ВСУ признало невозможность остановить продвижение российских войск.