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17:27, 25 июля 2024Мир

В США заявили о риске войны с Россией из-за американского контингента на Украине

Экс-советник Пентагона: существует риск войны с РФ из-за армии США на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Существует риск прямого военного столкновения США и России из-за присутствия контингента армии США на Украине. Об этом в интервью на YouTube-канале Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У нас проблемы в Черном и Балтийском морях, кроме того, у нас сейчас большое количество военного и гражданского персонала на Западной Украине. Это очень серьезная и потенциально опасная ситуация», — признал отставной военный.

По словам Макгрегора, ни Москва, ни Вашингтон не хотят прямого столкновения, однако «существует риск того, что какая-то из сторон совершит ошибку».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что командование ВСУ признало невозможность остановить продвижение российских войск.

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      Виктория Кондратьева
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