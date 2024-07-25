В Турции нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой

Гидроцикл со взрывчаткой, предположительно украинский, нашли на пляже в Турции

Гидроцикл со взрывчаткой, предположительно украинский, нашли на пляже в Турции. Военные изучат находку, сообщает Haber Global.

«Начиненный взрывчаткой гидроцикл, предположительно принадлежащий ВМС Украины, был найден на побережье Чаталджи в Стамбуле», — говорится в материале.

После того, как спасатели обнаружили гидроцикл, они обратились в полицию. «После завершения первоначальной проверки морское транспортное средство будет доставлено на пункт военной инспекции для расследования уголовного дела», — пишет издание.