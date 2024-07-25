В Турции раскрыли подробности об украинском гидроцикле со взрывчаткой

Власти провинции Стамбул: гидроцикл со взрывчаткой прибыл с севера Черного моря

Обнаруженный в Стамбуле гидроцикл со взрывчаткой, предположительно, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Украины, прибыл из северной части Черного моря. Такие подробности раскрыло губернаторство Стамбула, его цитирует ТАСС.

«Гидроцикл (...) занесло с северной части Черного моря, он был безопасно доставлен на берег подразделениями спецназа ВМС», — утверждается в сообщении губернаторства.

В ведомстве добавили, что гидроцикл был найден около полудня у побережья Ялыкой района Чаталджа. По данным губернаторства, к месту обнаружения сразу были направлены подразделения береговой охраны и жандармерии. Кроме того, были приняты необходимые меры безопасности.

25 июля на побережье Турции спасатели обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл, который, по предварительным данным, принадлежит ВМС Украины. К нему были также прикреплены несколько камер и военное оборудование.