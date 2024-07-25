В украинском городе на металлургическом комбинате произошел пожар

В Кривом Роге на металлургическом комбинате «Арселор Миттал» произошел масштабный пожар. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинские издание «Страна.ua».
Отмечается, что причиной пожара стало возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали три человека.
23 июня сообщалось о ЧП на криворожском коксохимическом заводе, принадлежащем компании «Арселор». По наблюдениям местных жителей, утром с территории предприятия повалил сильный дым с неприятным запахом, а накануне ночью со стороны завода доносились громкие звуки.