В украинском городе на металлургическом комбинате произошел пожар

«Страна.ua»: в Кривом Роге на комбинате «Арселор Миттал» произошел пожар

В Кривом Роге на металлургическом комбинате «Арселор Миттал» произошел масштабный пожар. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинские издание «Страна.ua».

Отмечается, что причиной пожара стало возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали три человека.

23 июня сообщалось о ЧП на криворожском коксохимическом заводе, принадлежащем компании «Арселор». По наблюдениям местных жителей, утром с территории предприятия повалил сильный дым с неприятным запахом, а накануне ночью со стороны завода доносились громкие звуки.