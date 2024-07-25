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19:18, 25 июля 2024Бывший СССР

В украинском городе на металлургическом комбинате произошел пожар

«Страна.ua»: в Кривом Роге на комбинате «Арселор Миттал» произошел пожар

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region / Reuters

В Кривом Роге на металлургическом комбинате «Арселор Миттал» произошел масштабный пожар. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинские издание «Страна.ua».

Отмечается, что причиной пожара стало возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали три человека.

23 июня сообщалось о ЧП на криворожском коксохимическом заводе, принадлежащем компании «Арселор». По наблюдениям местных жителей, утром с территории предприятия повалил сильный дым с неприятным запахом, а накануне ночью со стороны завода доносились громкие звуки.

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      Алевтина Запольская
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