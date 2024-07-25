В Узбекистане арестовали оскорбившего посла Израиля на 10 суток

Жителя Узбекистана арестовали на 10 суток за оскорбление посла Израиля в соцсети

Жителя Узбекистана арестовали на 10 суток за оскорбления в сторону посла Израиля в соцсети, передает ТАСС.

Отмечается, что 36-летний житель столицы был вызван в суд после публикации комментария в Telegram-канале. При этом обвиняемый отказывался подчиниться требованиям сотрудников органов внутренних дел перед зданием суда.

Он был признан виновным по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника правопорядка, за что и получил наказание в виде 10 суток ареста.

Ранее стало известно, что Юнусабадский районный суд Узбекистана приговорил 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, известного в криминальных кругах как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский, к 20 годам лишения свободы.

Единственный вор в законе Узбекистана признан виновным по 44-м эпизодам, включая организацию преступного сообщества, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотических веществ.