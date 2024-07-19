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20:31, 19 июля 2024Силовые структуры

В Узбекистане осудили на 20 лет единственного вора в законе Бахти Ташкентского

Суд вынес приговор единственному вору в законе Узбекистана Бахти Ташкентскому
СюжетВоры в законе:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Юнусабадский районный суд Узбекистана приговорил 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, известного в криминальных кругах как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Единственный вор в законе Узбекистана признан виновным по 44-м эпизодам, включая организацию преступного сообщества, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотических средств. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Бахтиера Кудратуллаева задержали в Ташкенте 28 ноября 2023 года вместе с 200 другими криминальными авторитетами.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково сотрудники главного и московского управлений уголовного розыска задержали 63-летнего вора в законе Нугзара Торчинаву, известного в криминальном мире как Торчик Сухумский.

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      Екатерина Кашурникова
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