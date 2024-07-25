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13:31, 25 июля 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался об оснащении украинской армии

Военный эксперт Дандыкин: украинской армии не хватает бронетехники

Фото: Alina Smutko / Reuters

У украинской армии достаточно боеприпасов, однако есть нехватка бронетехники, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об оснащении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, они будут жаловаться бесконечно долго, им все время чего-то не будет хватать. Есть у них и боеприпасы, есть и ракеты, есть переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Сейчас подкидывают им танки. А танки передали — значит, они будут гореть. С техникой и бронетехникой есть проблемы, но будут подкидывать, чтобы огонек не погас», — считает военный эксперт.

По мнению специалиста, западные страны продолжат поддерживать ВСУ и будут искать для этого средства различными способами.

«Запад подкидывает помощь — Евросоюз дал четыре миллиарда евро, скорее всего, проценты, которые набежали на наши активы, им дадут. Американцы, несмотря на выборы, их не забывают. Основную тяжесть будет брать Европа и, судя по заявлениям [канцлера Германии Олафа] Шольца, она к этому готова», — заключил он.

Амстердам и Копенгаген поставят Украине 14 танков Leopard 2 к концу лета, сообщили ранее в Минобороны Нидерландов. В оборонном ведомстве отметили, что 12 из них уже готовы к отправке в зону боевых действий.

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