Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

Нидерланды и Дания поставят ВСУ 14 танков Leopard 2 к концу лета

Нидерланды и Дания поставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 танков Leopard 2 к концу лета. Об этом сообщается на сайте нидерландского Минобороны.

«Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания в рамках поставки. Первые 12 танков уже переданы к отправке. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также подчеркнули, что данная бронетехника состоит из уже выбывших из употребления экземпляров, прошедших капитальный ремонт в немецкой компании Rheinmetall.

20 апреля 2023 года агентство Reuters сообщало, что Дания и Нидерланды совместно пожертвуют из своих запасов 14 танков Leopard 2 для Украины. Было заявлено, что танки модификации Leopard 2A4 будут закуплены у третьих стран и отремонтированы. Их отправка ожидалась в первом квартале 2024 года, чего до сих пор не было сделано.