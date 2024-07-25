Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 25 июля 2024Мир

Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

Нидерланды и Дания поставят ВСУ 14 танков Leopard 2 к концу лета

Фото: Alina Smutko / Reuters

Нидерланды и Дания поставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 танков Leopard 2 к концу лета. Об этом сообщается на сайте нидерландского Минобороны.

«Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания в рамках поставки. Первые 12 танков уже переданы к отправке. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также подчеркнули, что данная бронетехника состоит из уже выбывших из употребления экземпляров, прошедших капитальный ремонт в немецкой компании Rheinmetall.

20 апреля 2023 года агентство Reuters сообщало, что Дания и Нидерланды совместно пожертвуют из своих запасов 14 танков Leopard 2 для Украины. Было заявлено, что танки модификации Leopard 2A4 будут закуплены у третьих стран и отремонтированы. Их отправка ожидалась в первом квартале 2024 года, чего до сих пор не было сделано.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

      Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

      Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

      В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

      Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

      Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

      Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше