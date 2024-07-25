Вступившего в легион «Свобода России» россиянина арестовали

В Москве суд арестовал вступившего в легион «Свобода России» мужчину

В Москве суд арестовал местного жителя, который вступил в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей месяц и 28 суток, то есть до 21 сентября. Он проходит обвиняемым по статье 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»).

Ранее следователи ФСБ предъявили обвинение по статье о государственной измене 39-летнему жителю Хабаровска за сотрудничество с разведкой Украины. Россиянин собирался уехать на территорию Украины для принятия участия в боевых действиях против Российской армии в составе запрещенного легиона.

