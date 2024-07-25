Жителя Хабаровска обвинили в госизмене за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ задержала жителя Хабаровска за выполнение заданий от ГУР Украины

Следователи ФСБ предъявили обвинение по статье о государственной измене 39-летнему жителю Хабаровска за сотрудничество с разведкой Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он также обвиняется в содействии террористической деятельности. Как установили сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу, хабаровчанин является противником проведения специальной военной операции на Украине, а также негативно относится к политическому строю России. В связи с этим он решил оказывать помощь Украине и через мессенджер вступил в контакт с украинским агентом, который связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Уточняется, что мужчина собирал информацию о действующих военнослужащих ВВО и сотрудниках органов ФСБ России Дальневосточного федерального округа, в том числе о военных, получивших звание Героя России. Кроме того, обвиняемый склонял группу военных Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для принятия участия в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России).

Ранее сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии.