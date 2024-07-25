ВСУ обстреляли российский регион и нарушили энергоснабжение

В районном центре Брянской области нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. О последствиях атаки рассказал глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Целью удара стал райцентр Суземского района — Суземки. Там после обстрела было нарушено энергоснабжение.

В ходе атаки никто не пострадал, подчеркнул губернатор. Иных подробностей случившегося он не привел. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали еще один приграничный российский регион – Белгородскую область. Там был сбит украинский беспилотник. После падения обломков произошло возгорание травы.

