ВСУ отменили рекрутинг в Европе из соображений безопасности

ВСУ отменили рекрутинговое мероприятие «Движ» в Европе

Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменила рекрутинговые мероприятия «Движ» в Берлине, Кельне, Роттердаме и Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба бригады в своем Telegram-канале.

«В Украине или за рубежом — мы всегда придерживаемся всех требований безопасности, и на этот раз также не собираемся подвергать наших людей угрозам», — сообщили организаторы мероприятия.

В пресс-службе бригады сообщили, что деньги за приобретенные на «Движ» билеты будут возвращены покупателям. Они также добавили, что обязательно встретятся с украинцами в этих городах в другой раз.

Ранее в Киеве заявили, что проживающие в Европе украинцы должны вступить в «украинский легион», который будет формироваться в Польше. Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что «легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя».