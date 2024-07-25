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12:53, 25 июля 2024Бывший СССР

ВСУ отменили рекрутинг в Европе из соображений безопасности

ВСУ отменили рекрутинговое мероприятие «Движ» в Европе

Фото: Jens Buttner / Reuters

Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменила рекрутинговые мероприятия «Движ» в Берлине, Кельне, Роттердаме и Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба бригады в своем Telegram-канале.

«В Украине или за рубежом — мы всегда придерживаемся всех требований безопасности, и на этот раз также не собираемся подвергать наших людей угрозам», — сообщили организаторы мероприятия.

В пресс-службе бригады сообщили, что деньги за приобретенные на «Движ» билеты будут возвращены покупателям. Они также добавили, что обязательно встретятся с украинцами в этих городах в другой раз.

Ранее в Киеве заявили, что проживающие в Европе украинцы должны вступить в «украинский легион», который будет формироваться в Польше. Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что «легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя».

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      Илья Таксюр
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