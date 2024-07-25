Загадочные круги на полях заметили в Омской области

В Омской области на полях появились загадочные геометрические узоры

На полях Омской области заметили загадочные геометрические узоры. О сделанной находке в российском регионе сообщает местный новостной портал Top24 News.

Необычные узоры появились на участках земли в Большереченском районе региона в 500 метрах от райцентра Большеречье. Отмечается, что круги и абсолютно симметричные квадраты были обнаружены сразу в нескольких местах. При этом неизвестно, кто является автором таинственных рисунков.

На сделанных местными жителями кадрах можно увидеть фигуры, созданные из ровных полос. Получить снимок с воздуха у омичей не получилось из-за запрета на использование коптеров.

Аграрии предполагают, что геометрические узоры на полях возникли из-за продолжительных ливней в регионе. Это, считают они, могло быть вызвано полеганием культуры — явлением, которое характеризуется смещением стебля или всего растения от его вертикального положения. Однако некоторые местные жители ставят эту версию под сомнение, указывая на то, что узоры геометрически правильные.

Ранее сообщалось, что в небе над Иркутском заметили загадочные облака, напоминающие штормовое море. На протяжении десяти минут многослойные облака несколько раз меняли окраску и рисунок и в конце концов рассеялись под влиянием ветра.