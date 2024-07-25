Жена Канье Уэста пришла в кинотеатр с оголенной грудью

Жена американского рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори вышла в свет с обнаженным бюстом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что девушка вместе с возлюбленным отправилась в кинотеатр. При этом она надела бежевые микрошорты и прозрачный кроп-топ, сквозь который просвечивала ее голая грудь.

Также 29-летняя избранница музыканта примерила кепку в тон наряду и черные босоножки на каблуках и с ремешками, обвитыми до колен. В то же время она отказалась от макияжа, показав естественный внешний вид. Известно, что пара покинула сеанс спустя 45 минут после начала через запасный выход.

Ранее в июле Бьянке Цензори пригрозили тюрьмой за демонстрацию голой груди на улице.