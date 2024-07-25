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08:14, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Разлюбивший бывшую жену мужчина превратил ее жизнь в дурной сон

Фото: Carolina Heza / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником THROWRAsolstice883 рассказала на портале об одном поступке ее бывшего мужа после развода, из-за которого ее жизнь, по словам женщины, стала похожа на дурной сон. В комментариях пользователи сети разозлились и посоветовали женщине прекратить общение с экс-возлюбленным.

«Мы с мужем (мне 36 лет, ему 38 лет) недавно развелись (...). Он признался, что разлюбил меня. Это сильно задело меня, прежде всего потому, что я всегда поддерживала его и заботилась о нем, в то время как он часто был отстраненным и равнодушным», — написала женщина.

Через неделю после расставания героиня истории узнала, что у ее бывшего мужа появилась новая возлюбленная. Вскоре экс-супруг сам позвонил ей и сообщил, что он и его нынешняя партнерша ждут ребенка. «Для контекста: я несколько лет говорила ему, что хочу детей. Но он всегда отвечал, что не готов к ним», — высказалась она. Женщина заподозрила бывшего мужа в том, что он начал новые отношения до их развода.

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По словам авторши поста, экс-супруг не только объявил ей о беременности своей девушки, но и предложил участвовать в жизни его будущего ребенка. Кроме того, мужчина спросил, может ли его возлюбленная и их будущий ребенок приходить в дом рассказчицы, чтобы «поплавать в ее бассейне и устроить барбекю».

Женщина рассказала о случившемся своим друзьям и родственникам бывшего супруга, и они сочли его поведение неприемлемым. «Все это похоже на дурной сон, и я не знаю, что мне делать», — посетовала героиня истории.

«Скажи ему, чтобы он отвалил, и заблокируй его. Кем он себя возомнил?», «Не выходи с ним на связь и живи дальше. Ты заслуживаешь лучшего», «Наглость некоторых людей по-настоящему удивляет», «Ваш бывший муж определенно ненормальный», «Твой бывший — подлец и лжец», — высказались рассерженные комментаторы.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как поссорился с женой из-за чужой груди. Пользователи признались, что их разозлило поведение супруги рассказчика.

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      Мария Большакова
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