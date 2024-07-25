Жители Молдавии посчитали правящую в стране партию коррумпированной

IMAS: три четверти жителей Молдавии уверены в коррумпированности правящей партии

Три четверти (75 процентов) жителей Молдавии выразили уверенность в коррумпированности правящей в стране партии «Действие и солидарность». Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS).

Примерно столько же (71 процент) респондентов посчитали, что действующий президент страны Майя Санду напрямую ответственна за правление партии. В свою очередь, за непричастность главы государства выразились 26 процентов опрошенных.

Опрос проводился в период с 8 по 21 июля. В нем приняли участие 1093 человека.

Тот же опрос показал, что больше половины жителей Молдавии выступили против вступления республики в Североатлантический альянс и Румынию.