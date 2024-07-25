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21:09, 25 июля 2024Бывший СССР

Жители Молдавии раскрыли свое отношение к объединению с Румынией

Жители Молдавии выступили против объединения с Румынией и вступления в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Больше половины жителей Молдавии выступили против вступления республики в Североатлантический альянс и Румынию. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.

Жителям страны предлагалось ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошли референдумы о присоединении страны к НАТО, Евросоюзу, ЕАЭС и Румынии.

За присоединение к Североатлантическому альянсу проголосовали 26 процентов респондентов, против вступления в блок высказались 58 процентов опрошенных, три процента — не участвовали бы, а остальные воздержались.

В случае проведения референдума о присоединении Молдавии к Румынии, лишь 36 процентов опрошенных согласились бы с подобным выбором, а 53 процентов проголосовали бы «против» него.

Ранее Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций Евросоюза. Вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой отметил, что страна намерена твердо следовать европейской внешней повестке.

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      Юлия Мискевич
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