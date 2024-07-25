Жители российского региона украли мост

Жители Рязанской области разобрали 60-тонный мост на металлолом

Жители Скопинского района Рязанской области разобрали на металлолом железнодорожный мост местного комбикормового завода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что именно по этому мосту весом в 60 тонн ранее жители коротким путем добирались в соседние населенные пункты. Собственники моста оценили ущерб в примерно 300 миллионов рублей и обратились с жалобами в ФСБ, Следственный комитет и полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».

Ранее в Приморье в реке Тигровая из-за сильных дождей резко поднялся уровень воды. Стихия смыла два моста в Партизанском округе региона. Повреждение полотен привело к проблемам на дорогах в нескольких населенных пунктах. В округе в результате прохождения циклона выпало 59,4 миллиметра осадков — рекордный показатель в этом году. Уровень воды поднялся от 80 до 100 сантиметров.