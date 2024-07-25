«Страна.ua»: о подозреваемом в убийстве Фарион рассказал его знакомый

Житель Днепра Ян, знакомый подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, поделился о нем своим мнением. Его слова передает издание «Страна.ua».

Молодой человек рассказал, что играл с подозреваемым в одной футбольной команде, а его мать часто заходила к его родителям в гости. Отец обвиняемого сейчас на фронте. Ян также охарактеризовал своего товарища как порядочного молодого человека.

«Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал», — заключил молодой человек.

Ранее в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его ловили сотни силовиков, а президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто на протяжении нескольких дней работал над прояснением дела.