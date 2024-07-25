Зеленский: в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

На востоке Украины задержали предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Молодой человек совершил покушение на политика 19 июля. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины и других служб Владимир Зеленский президент Украины

Глава украинского государства отметил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил ему о задержании подозреваемого в Днепре. Им оказался 18-летний молодой человек. Зеленский выразил благодарность всем, кто на протяжении нескольких дней работал над прояснением дела и приближал следствие к установлению правды.

Команде силовиков потребовалось 139 часов, чтобы поймать подозреваемого в убийстве Фарион

Глава МИД Украины Игорь Клименко поделился деталями следствия. По его словам, собрано достаточно доказательств того, что именно задержанный стрелял в Фарион. Он поделился тем, какую работу проделали следователи для его поимки. Так, утверждает Клименко, сотрудники правоохранительных органов проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 гектаров леса.

139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Игорь Клименко глава МВД Украины

Наконец, следователи выследили стрелка и установили его личность. Благодаря его фотографии оперативникам удалось отследить преступника.

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стрелок готовился к покушению два месяца

Известно, что 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к покушению он арендовал не менее трех квартир во Львове. В настоящее время он находится под стражей. «Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок лишь исполнитель», — сказал Клименко, подчеркнув, что обстоятельства и детали убийства, включая вероятного заказчика, устанавливаются.

Как сообщает «Политика страны», задержанного юношу зовут Вячеслав Зинченко, он 2006 года рождения. Молодой человек учился в 62-й гимназии в Днепре и играл в футбол за команду муниципальной детско-юношеской спортивной школы (МДЮСШ) U-19.

По данным «Украинской правды» он приехал во Львов на поезде и покинул город этим же образом. К покушению он готовился около двух месяцев. При этом за несколько недель до нападения мужчина следил за домом Фарион. По словам очевидцев, он каждый день приходил в 10 часов утра, сидел на лавочке и следил за подъездом политика.

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Знакомые стрелка заявили, что он был «очень порядочным пацаном»

Соседка Фарион по дому, которая видела дежурившего молодого человека, рассказала, что сразу обратила на него внимание. Она добавила, что его было сложно описать, поскольку он приходил к подъезду в закрытой одежде, головном уборе и красных перчатках. По ее мнению, у наблюдателя был странный образ. «Он сделал все, чтобы его никто не узнал: очки, сидел спокойно, нога на ногу», — вспомнила женщина.

Она также видела предполагаемого преступника в день нападения на политика. По ее словам, молодой человек показался ей странным.

В свою очередь, знакомый подозреваемого по имени Ян поделился своим мнением о нем. Юноша, который играл с Зинченко в одной команде по футболу и дружил семьями, поведал, что задержанный проживал с мамой и был «очень порядочным пацаном». Приятель Зинченко добавил, что тот хорошо учился. «Никогда бы не подумал, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал», — считает он.