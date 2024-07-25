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16:39, 25 июля 2024Культура

Звезда «Реальных пацанов» оценил вероятность выхода продолжения сериала

Актер Владимир Селиванов заявил о невозможности продолжения «Реальных пацанов»
Владимир Селиванов

Владимир Селиванов . Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов ответил на вопрос, будет ли у сериала продолжение. Об этом актер и музыкант рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам артиста, который стал известен благодаря роли в «Реальных пацанах», проект вряд ли когда-нибудь получит продолжение, однако он был бы рад поучаствовать в съемках специальных эпизодов.

«У всего должен быть финал, и мы рады, что закончили эту историю. Если будет какой-то новогодний спешл "Пацанов" — с удовольствием поучаствую, но как сериал проект больше не выйдет, к этому мы не вернемся», — сказал Селиванов.

Известно, что сейчас актер занимается музыкой и участвует в YouTube-проектах в качестве приглашенного гостя.

Ранее Владимир Селиванов рассказал о том, что вместе с беременной женой решил переехать в загородный дом.

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      Андрей Шеньшаков
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