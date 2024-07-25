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15:45, 25 июля 2024Ценности

Звездный парикмахер назвал способы сделать волосы более густыми

Звездный парикмахер Колльер: масло марулы делает волосы более густыми

Фото: freepik

Звездный парикмахер и креативный директор британского косметического бренда Jerome Russell Bblonde Джейсон Колльер назвал способы сделать волосы более густыми. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

В первую очередь эксперт призвал отказаться от тугих причесок — в частности, от конских хвостов, пучков и кос. «Такие прически могут повредить волосяные фолликулы и привести к появлению залысин», — предупредил он и предложил присмотреться к мягким волнам или небрежным пучкам.

Кроме того, Колльер порекомендовал включить в уход за волосами средства с содержанием масла марулы, поскольку данный компонент отлично увлажняет и обеспечивает защиту. Вдобавок он посоветовал обратить внимание на массаж головы с использованием кокосового и касторового масел. По его словам, такая процедура поможет улучшить кровообращение и сделать волосы объемными.

В заключение специалист напомнил о правильном питании. Так, чтобы улучшить состояние прядей, в ежедневном рационе должны присутствовать продукты, богатые минералами, биотином, витамином Е и жирными кислотами. «Отличным выбором будут такие продукты, как яйца, орехи, шпинат и рыба», — пояснил собеседник портала.

Ранее стилист по прическам Ирина Белякова рассказала о способах ухода за непослушными волосами.

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      Мария Винар
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