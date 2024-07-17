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15:26, 17 июля 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы ухода за непослушными волосами

Стилист Ирина Белякова: непослушные волосы необходимо регулярно увлажнять

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Стилист по прическам Ирина Белякова раскрыла россиянам способ ухода за непослушными волосами. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Речь идет о волнистых и пушистых прядях, которые электризуются и не держат укладку. Так, самым важным пунктом при заботе о них эксперт назвала регулярное увлажнение. «Будучи наполненными влагой, такие волосы всегда лучше укладываются и выглядят аккуратнее», — отметила она.

Кроме того, необходимо использовать специальные шампуни и кондиционеры, в том числе несмываемые, а также маски с высокой концентрацией питательных компонентов. В то же время специалистка посоветовала сушить волосы указанного типа естественным путем, избегая трения полотенцем.

В июне разработчик средств Clear Men Derma Expert Наталия Жегалова раскрыла россиянам способы продлить чистоту волос.

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      Алина Гостева
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