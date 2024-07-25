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16:10, 25 июля 2024Культура

Звезды «Дэдпула 3» попали в Книгу рекордов Гиннесса

Актеры Рейнольдс и Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса из-за «Дэдпула 3»

Кадр: фильм «Дэдпул и Росомаха»

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трейлеру фильма «Дэдпул 3». Об этом сообщается на официальном сайте.

Ролик с участием артистов набрал наибольшее количество просмотров за сутки. Отмечается, что его посмотрели 365 миллионов раз по всему миру в период с 11 по 12 февраля. «Что? По миллиону за каждый день в году — это так здорово!» — сказал Рейнольдс.

Ранее стало известно, что американская поп-исполнительница Мадонна приняла участие в работе над сценарием «Дэдпула 3». Рейнольдс и режиссер проекта Шон Леви отправились на встречу с певицей, чтобы получить ее одобрение на использование в фильме трека Like a Prayer.

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      Варвара Кошечкина
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