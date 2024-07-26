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08:55, 26 июля 2024Россия

20-летний россиянин с ДЦП приехал на день рождения родственницы и бесследно исчез

Е1.ru: на Урале 20-летний молодой человек с ДЦП приехал к родственнице и пропал

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Урале 20-летний молодой человек с детским церебральным параличом (ДЦП) приехал с матерью на день рождения к родственнице и пропал. Россиянина ищут пятые сутки, об этом стало известно порталу Е1.ru.

Мать юноши отметила, что они прибыли из Екатеринбурга в деревню под Красноуфимском. Праздник проходил в частном доме. По словам женщины, ее сын вышел за калитку и бесследно исчез.

«Раньше мы уже приезжали сюда и все было нормально. Такое впечатление, что его кто-то повел за собой, какая-то сила. Это какая-то мистика. Деревня небольшая, и если бы он куда-то ушел, мы бы его уже нашли», — поделилась она.

Родители молодого человека сначала подумали, что он ушел с другими родственницами на дискотеку в клуб. Спустя два часа стало ясно, что парень не с ними. Его начали искать его. Поиски осложнялись тем, что в деревне практически нет освещения.

В день исчезновения парня на улице было тепло, юноша был одет легко — в черную футболку, белые шорты и синие шлепки.

Ранее сообщалось, что группа из 12 туристов, в том числе 10 детей, пропала в горах Северной Осетии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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