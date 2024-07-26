41-летняя российская певица похвасталась фигурой в бикини

41-летняя российская певица Зара похвасталась фигурой в бикини в Турции

Российская эстрадная певица и актриса Зарифа Пашаевна Мгоян, более известная как Зара, похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха в Турции. Соответствующие фото появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

41-летняя исполнительница посетила Бодрум, где снялась в одном из отелей. Так, бывшая участница реалити-шоу «Фабрика звезд» позировала, сидя в шезлонге у моря. Она примерила черное бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах. Кроме того, данный наряд оказался украшен крупными бусинами.

В то же время знаменитость надела широкополую соломенную шляпу, несколько браслетов и ожерелий, а также массивные золотистые серьги. При этом артистка сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их черной подводкой.

Ранее в июле 27-летняя российская певица Клава Кока также похвасталась фигурой в бикини на фото с возлюбленным.