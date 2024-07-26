88-летней пенсионерке разбили голову дверью в российском городе

В Уфе неизвестный разбил голову 88-летней пенсионерке и скрылся

В Уфе неизвестный разбил голову 88-летней пенсионерке, открывая дверь подъезда, и скрылся. Об этом сообщили Aif.ru родственники пожилой горожанки.

Россияне рассказали, что все произошло у дома 15/1 по улице Авроры. Пенсионерка заходила в подъезд, когда идущий навстречу незнакомец резко распахнул металлическую дверь — удар пришелся на голову женщины, она упала и не могла подняться самостоятельно. Ее обидчик, по словам родных пострадавшей, оправдался тем, что опаздывает, сел в автомобиль и уехал.

Соседи помогли пожилой россиянке. Ее отвезли в больницу № 22. Семья пострадавшей намерена обращаться по поводу случившегося в правоохранительные органы, выяснило издание.

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