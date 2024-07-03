Пьяный россиянин избил молотком и обварил кипятком мать-пенсионерку

Под Курском будут судить мужчину, избившего молотком и обварившего кипятком мать

В Курской области суд рассмотрит дело мужчины, забившего до смерти 87-летнюю мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 24 августа пьяный мужчина поссорился с родительницей в селе Ивановское Рыльского района. Он избил ее руками, ногами и молотком. Затем он облил пенсионерку кипятком, из-за чего она получила многочисленные ожоги тела. Женщина не выжила.

Против россиянина возбуждено дело по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Кемеровской области, которые расправились с пожилой родственницей в Егорьевске.