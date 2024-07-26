Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:26, 26 июля 2024Путешествия

Аэропорт в Европе эвакуировали в день открытия Олимпиады

Евроаэропорт на границе Франции и Швейцарии эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Аэропорт Базель — Мюлуз — Фрайбург временно закрыли и эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил канал BFM TV.

Гавань, также известную как Евроаэропорт и расположенную рядом со швейцарской границей во Франции, пришлось эвакуировать из-за сообщения о бомбе. По информации источника, воздушное сообщение возобновилось в полдень.

В день открытия летней Олимпиады также произошли сбои в работе железнодорожных линий в Европе. Они затронули в том числе высокоскоростной путь, связывающий Париж и Лондон через туннель под Ла-Маншем. Причиной сбоев стали диверсии.

Хотя ремонтные работы уже ведутся, задержки в расписании поездов ожидаются как минимум до конца выходных.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки

      Прогнозы роста экономики России оценили

      В сети появились фото стилиста Рогова 20-летней давности

      Госдолг Украины вырос на миллиард долларов за месяц

      В России воспитательница обвинила мать двоих детей в нападении из-за сделанного замечания

      Аэропорт в Европе эвакуировали в день открытия Олимпиады

      Раскрыт лучший способ избавиться от жира на животе

      Обвиняемому в убийстве Фарион объявили об официальном подозрении

      В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше