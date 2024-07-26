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11:54, 26 июля 2024Экономика

Вандалы устроили сбой в движении поездов во Франции перед Олимпиадой

Неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV

Фото: Yves Herman / Reuters

Неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день начала Олимпиады в Париже, 26 июля. Об этом сообщает Reuters.

Их скоординированные действия привели к сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны. Неизвестные атаковали объекты на ветках, соединяющих Париж с городом Лилль на севере страны, Бордо на западе и Страсбургом на востоке Франции.

Железнодорожный оператор призвал французов и туристов отложить поездки. Несмотря на то что ремонтные работы уже ведутся, сбои в расписании поездов ожидаются как минимум до конца выходных.

Ранее метеорологи предсказали сильный дождь во время церемонии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Погода ухудшится к вечеру 26 июля. «Мы ожидаем до 25-30 миллиметров осадков. Для сравнения, это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов», — заявил метеоролог Патрик Марльер.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдет 26 июля, Игры завершатся 11 августа.

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