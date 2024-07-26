Метеорологи спрогнозировали сильный дождь во время церемонии открытия Олимпиады-2024

Метеорологи спрогнозировали дождь в Париже во время церемонии открытия ОИ

В Париже ожидается сильный дождь во время церемонии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такой прогноз метеорологов приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RMC Sport.

По словам метеоролога Патрика Марльера, утром ожидаются небольшие осадки, но к вечеру погода ухудшится. «Мы ожидаем до 25-30 мм осадков. Для сравнения, это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов», — заявил специалист.

Церемония открытия состоится в пятницу, 26 июля, на открытом воздухе и пройдет на набережной реки Сены, а также на самой реке. Начало запланировано на 19:30 по местному (20:30 — по московскому) времени.

Игры завершатся 11 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе выступят 15 российских атлетов, семеро из которых — теннисисты.