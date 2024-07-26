Арестованного экс-замминистра обороны заподозрили в особо крупной растрате

Арестованный экс-замминистра Булгаков подозревается в особо крупной растрате

Арестованный экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков подозревается в растрате в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 26 июля, со ссылкой на материалы следствия сообщает ТАСС.

По данным следствия, арестованный генерал армии лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината в Липецкой области. Им была создана система поставок в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости. Говядина в этих сухпайках заменялась свининой и курятиной, в результате чего их энергетическая ценность снижалась. Таким образом, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие не получали качественные продукты питания.

Ранее по делу в отношении Булгакова арестовали трех представителей пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ.