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16:10, 26 июля 2024Силовые структуры

Арестованного экс-замминистра обороны заподозрили в особо крупной растрате

Арестованный экс-замминистра Булгаков подозревается в особо крупной растрате
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Арестованный экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков подозревается в растрате в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 26 июля, со ссылкой на материалы следствия сообщает ТАСС.

По данным следствия, арестованный генерал армии лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината в Липецкой области. Им была создана система поставок в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости. Говядина в этих сухпайках заменялась свининой и курятиной, в результате чего их энергетическая ценность снижалась. Таким образом, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие не получали качественные продукты питания.

Ранее по делу в отношении Булгакова арестовали трех представителей пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ.

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      Владимир Седов
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