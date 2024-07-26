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15:55, 26 июля 2024Силовые структуры

По делу экс-замминистра обороны Булгакова ранее арестовали трех россиян

Дело замминистра обороны Булгакова связано с поставками продуктов в армию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ранее по делу арестованного экс-замминистра Дмитрия Булгакова арестовали трех россиян. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об аресте Александра Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвиры Смирновой. Их обвиняли в поставке некачественных продуктов Российской армии. Их дела непосредственно связаны с арестом генерала армии Булгакова.

21 апреля сообщалось, что продукты поставляли по завышенным ценам. Всех троих отправили в СИЗО. Они обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ.

26 июля после задержания сотрудниками ФСБ и последующего ареста у экс-замминистра обороны Булгакова прошли обыски в квартире и на даче.

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