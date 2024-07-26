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15:22, 26 июля 2024Россия

Армия России нанесла десятки высокоточных ударов по объектам на Украине

Минобороны отчиталось о нанесении 33 высокоточных ударов по объектам на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшую неделю армия России нанесла 33 высокоточных удара по объектам на территории Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны за период с 20 по 26 июля.

Удары наносились как ударными беспилотниками, так и другими средствами поражения. Они были направлены на поражение объектов военной инфраструктуры противника. В частности, дальнобойным оружием был нанесен удар по предприятиям, производящим порох, а также осуществляющим выпуск и ремонт бронетехники и беспилотников.

Помимо этого, целями атак стали районы сосредоточения военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины и военные эшелоны.

23 июля Минобороны отчиталось об уничтожении десятков иностранных инструкторов в составе сил обороны Украины. Удар по выявленному району сосредоточения сил противника был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

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      Алан Босиков
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