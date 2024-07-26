Автор песен Пугачевой рассказал о своих отношениях с покинувшей Россию певицей

Композитор Зацепин сообщил, что давно не общается с Пугачевой

Автор песен Аллы Пугачевой композитор Александр Зацепин рассказал о своих отношениях с покинувшей Россию исполнительницей. Его слова приводит MK.RU.

Зацепин сообщил, что давно не общается с артисткой, но это не связано с ее политическими взглядами. «Я с ней не контачу. Общих тем у нас нет. Песни кончились, сейчас мюзиклы продолжаются. Мне они больше интересны», — рассказал он. Композитор отметил, что не может вспомнить, когда в последний раз разговаривал с Пугачевой.

Композитор и исполнительница активно сотрудничали в 1970-х годах. Зацепин написал для Пугачевой хиты «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата». В 1977 году они вместе работали над художественным фильмом «Женщина, которая поет».

Ранее Зацепин заявил о завершении карьеры Пугачевой.