Композитор Зацепин заявил о завершении карьеры Аллы Пугачевой

Композитор Александр Зацепин заявил о завершении карьеры Аллы Пугачевой

96-летний народный артист России, композитор Александр Зацепин заявил о завершении карьеры эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью «Собеседнику».

Музыкальный деятель выразил надежду на то, что артистка вернется в Россию после того, как покинула страну в феврале этого года. Зацепин подчеркнул, что отъезд исполнительницы не был связан с ее боязнью отсутствия концертов, как это было у других певцов, так как Пугачева уже завершила творческую деятельность.

«Да, многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется», — рассказал композитор.

Александр Зацепин является близким другом исполнительницы, а также автором композиций, которые исполняла Пугачева. Среди них — «Куда уходит детство», «До свиданья, лето!», «Песенка про меня».

Музыкант, который долгое время жил в Париже, также добавил, что сам не собирается покидать Россию, несмотря на то, что большинство его близких остались во Франции: «У меня здесь работа, пишу мюзиклы, много приятелей, с которыми можно общаться. Мне лучше в России. Я здесь родился и люблю эту страну».

Ранее отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос Киркоров высказался по поводу уехавшей из страны певицы Аллы Пугачевой.