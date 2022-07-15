Отец Киркорова поддержал уехавшую из России Пугачеву

Бедрос Киркоров поддержал Аллу Пугачеву и раскритиковал Максима Галкина

Отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос Киркоров поддержал уехавшую из страны певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает KP.RU.

«Она сказала: "Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине". Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Это ее дело», — отметил артист.

Он назвал Россию демократичной страной, откуда каждый имеет право уехать по собственному желанию. Киркоров-старший предположил, что Пугачева приняла такое решение из-за какой-либо болезни, однако не хочет рассказывать о ней. Он вновь повторил, что это личное дело артистки.

Отец Киркорова также раскритиковал супруга Пугачевой юмориста Максима Галкина. Тот ранее высказывался против военной спецоперации. «Я бы не поступил так, как он. Никогда», — подчеркнул Киркоров.

В начале марта стало известно об отъезде певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Израиль. По словам певицы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье.