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07:06, 26 июля 2024Экономика

Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на крупную сумму

CNBC: Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на $2,3 млрд
Уоррен Баффет

Уоррен Баффет. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK) продолжает сокращать позицию в акциях Bank of America (BAC) — за шесть торговых дней продано бумаг на общую сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNBC.

Согласно опубликованным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), 22, 23 и 24 июля холдинг продал 18,9 миллиона акций по средней цене 42,46 доллара за штуку на общую сумму около 802,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Уоррен Баффет, входящий в десятку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, вычеркнул из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

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      Юлия Мискевич
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