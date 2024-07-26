Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на крупную сумму

CNBC: Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на $2,3 млрд

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK) продолжает сокращать позицию в акциях Bank of America (BAC) — за шесть торговых дней продано бумаг на общую сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNBC.

Согласно опубликованным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), 22, 23 и 24 июля холдинг продал 18,9 миллиона акций по средней цене 42,46 доллара за штуку на общую сумму около 802,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Уоррен Баффет, входящий в десятку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, вычеркнул из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс.