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21:39, 29 июня 2024Экономика

Миллиардер Баффет вычеркнул Фонд Билла Гейтса из завещания

WSJ: миллиардер Уоррен Баффет вычеркнул Фонд Билла Гейтса из завещания
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, входящий в десятку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, вычеркнул из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Об этом он сообщил газете The Wall Street Journal (WSJ).

Баффет, состояние которого оценивают в 125,9 миллиарда долларов, направит свои деньги в новый благотворительный фонд под управлением дочери и двух сыновей. Трое детей миллиардера решат, какие сферы будет финансировать организация.

«Я очень доволен ценностями моих троих детей и на 100 процентов уверен в том, как они справятся с поставленной задачей», — отметил Баффет. Средства на счет фонда поступят после смерти миллиардера.

Ранее Билл Гейтс заявил о сокращении западной помощи беднейшим странам из-за Украины.

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      Марина Совина
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