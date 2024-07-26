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07:35, 26 июля 2024Бывший СССР

Беженец из Нью-Йорка рассказал о расстреле семьи бойцами ВСУ

Беженец Мухин: ВСУ расстреляли возвращавшуюся из села семью

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) возвращавшуюся из Нью-Йорка Донецкой народной республики (ДНР) домой. Об этом рассказал беженец Юрий Мухин в беседе с РИА Новости.

«Они (семья) то в Новгородское ходили, то назад. Дом у вас целый, что вы ушли из него… Они пошли, их там расстреляли, сказали, так и лежат», — рассказал Мухин.

Он отметил, что возвращавшихся из села гражданских солдаты приняли за «ждунов».

Ранее ВСУ расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка в ДНР. Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что атаке украинских военных подверглись люди, которые пытались уехать из города, где идут бои..

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      Евгений Силаев
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