Беженец Мухин: ВСУ расстреляли возвращавшуюся из села семью

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) возвращавшуюся из Нью-Йорка Донецкой народной республики (ДНР) домой. Об этом рассказал беженец Юрий Мухин в беседе с РИА Новости.

«Они (семья) то в Новгородское ходили, то назад. Дом у вас целый, что вы ушли из него… Они пошли, их там расстреляли, сказали, так и лежат», — рассказал Мухин.

Он отметил, что возвращавшихся из села гражданских солдаты приняли за «ждунов».

Ранее ВСУ расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка в ДНР. Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что атаке украинских военных подверглись люди, которые пытались уехать из города, где идут бои..