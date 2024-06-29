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13:13, 29 июня 2024Бывший СССР

Украинские военные расстреляли группу беженцев в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом заявил в разговоре с ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

Он отметил, что атаке украинских военных подверглись люди, которые пытались уехать из города, где идут бои. «Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — Кимаковский.

До этого советник главы ДНР рассказал, что взятие под контроль Раздоловки в ДНР позволит Вооруженным силам России расширить плацдарм на северском направлении.

Он добавил, что село — это удобная точка для расширения операций против маршрутов снабжения ВСУ.

28 июня Минобороны России объявило об установлении контроля над населенным пунктом Раздоловка в ДНР.

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      Сергей Истомин
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