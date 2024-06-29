Украинские военные расстреляли группу беженцев в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом заявил в разговоре с ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

Он отметил, что атаке украинских военных подверглись люди, которые пытались уехать из города, где идут бои. «Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — Кимаковский.

До этого советник главы ДНР рассказал, что взятие под контроль Раздоловки в ДНР позволит Вооруженным силам России расширить плацдарм на северском направлении.

Он добавил, что село — это удобная точка для расширения операций против маршрутов снабжения ВСУ.

28 июня Минобороны России объявило об установлении контроля над населенным пунктом Раздоловка в ДНР.