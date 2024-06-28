Кимаковский: взятие Раздоловки позволит ВС РФ расширить плацдарм под Северском

Взятие под контроль Раздоловки в ДНР позволит Вооруженным силам (ВС) России расширить плацдарм на северском направлении. Значение населенного пункта объяснил в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Раздоловка — это еще один населенный пункт на пути к освобождению Северска. Ее освобождение позволяет нашим силам расширить плацдарм на этом участке фронта», — заявил советник.

Он добавил, что село — это удобная точка для расширения операций против маршрутов снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 июня Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Раздоловка Донецкой народной республики. Как рассказали в ведомстве, в ходе наступления было нанесено поражение бойцам и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.